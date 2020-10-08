Almanya tekrar nisandaki vaka sayısına ulaştı

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 58 arttığı belirtildi. Böylece Almanya, nisandaki rakamlara tekrar geri dönmüş oldu.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü anlatılan açıklamada, Almanya genelinde COVID-19 vaka sayısının 310 bin 144'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 578'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının 269 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Riskli bölge ilan edilen yerler

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etti.

Slovenya'nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya'da hükümet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.