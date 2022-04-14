2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü için adaylar açıklandı.

Paris'ta düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan adayların ilki ülkesini terk eden Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un ünlü besteci Piotr Çaykovski ile karısı Antonina Miliyukova arasındaki aşk hikayesini anlatan "Çaykovski'nin Karısı" oldu.

Başrolünü Vigo Mortensen'in üstlendiği David Cronenberg imzalı Geleceğin Suçları (Crimes of the Future) filmi aday gösterilen bir diğer film oldu.

Kısa bir süre önce Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Claire Denis, Orta Amerika'da çektiği "Gündüz Yıldızları" (Stars at Noon) filmi ile Altın Palmiye için yarışacak.

Dardenne Kardeşler de son filmleri ile Tori ve Lokita ile aday gösterildi.

James Gray yönettiği Kıyamet Zamanı "Armageddon Time" filmi ile büyük ödül için yarışacak.

Japon yapımcı yönetmen Kore-eda da Kore'de istenmeyen bebeklerin konduğu bir kutuyu konu alan Aracı (Broker) filmiyle adaylar arasında yerini aldı.

İtalyan yönetmen Mario Martone de Nostalgia adlı filmi ile aday gösterilen bir diğer isim oldu.

Daha önce de ödül kazanan Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu bu yıl RMN fimiyle tekrar yarışacak.