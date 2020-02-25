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Amazon'dan koronavirüs fırsatçılarını durdurma adımı

Amazon'dan koronavirüs fırsatçılarını durdurma adımı
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E-ticaret şirketi Amazon, koronavirüs hakkında yanlış iddialar içeren ürün listelerinin siteden kaldırdığını açıkladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaşan ve 2 bin 700 kişinin ölümüne neden olan virüs, bazı fırsatçıları da harekete geçirdi.

Salgının artmasının ardından Amazon'da koronavirüse karşı koruyucu ya da tedavi edici olduğu iddia edilen yüzlerce ürün listesi yer aldı.

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