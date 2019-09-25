'Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Amazonların insanlığın mirası olduğunu söylemek, bizim ormanlarımızın dünyanın akciğeri olduğunu söylemek saçmadır. Bunun bir anlamı yok. Bu yalanlara ve hilelere inanmak bizim egemenliğimizin sorgulanmasıdır." dedi.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Bolsonaro, Amazonlar'daki orman yangınları karşısında gösterilen tepkileri hedef aldı, ayrıca kendinden önceki yönetimi, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, Venezuela'yı ve Küba'yı eleştirdi.

Amazon bölgesinde çıkan yangınların kuraklıktan kaynaklandığını ve yayılmasında mevsimsel rüzgarların etkili olduğunu savunan Bolsonaro, ayrıca Amazon yerlilerinin günlük yaşam etkinliklerinin de bazı yangınlarda rolü olduğunu ileri sürdü.

Bolsonaro, hükümetin Amazon Ormanları'na kesinlikle zarar vermediğini ve çevrenin korunması konusunda hassas olduğunu ifade etti.

Yangınlar konusundaki yayınları nedeniyle uluslararası basını eleştiren Bolsonaro, "Basın bizim vatansever duygularımıza saldırıyor. Amazonlar'ın insanlığın mirası olduğunu söylemek, bizim ormanlarımızın 'dünyanın akciğeri' olduğunu söylemek saçmadır. Bunun bir anlamı yok. Bu yalanlara ve hilelere inanmak bizim egemenliğimizin sorgulanmasıdır." diye konuştu.

Amazon yerlilerinin haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının "onların mağara adamı olarak kalmasını istediğini" savunan Bolsonaro, yerlilere daha fazla toprak tahsis edilmeyeceğini, yerlilerin de kendisi ile aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.

VENEZUELA, KÜBA VE SOSYALİZM

Konuşmasında kendisinden önceki Brezilya İşçi Partisi yönetimini de eleştiren Bolsonaro, ülkesinin sosyalizmin eşiğinden döndüğünü, kendi yönetiminde halkın talepleri doğrultusunda yeni bir ülke inşa ettiklerini söyledi.

Ülkede çalışan bazı Kübalıların sınır dışı edilmesiyle ilgili konuşan Bolsonaro, "İnsan hakları örgütleri yüzünden köle gibi çalıştırılan Kübalı doktorları ülkelerine geri gönderdik." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, konuşmasında Venezuela ve Küba hükümetlerini de hedef alan ifadeler kullandı.

Venezuela'da 60 bin Kübalı ajan olduğunu öne süren Bolsonaro, Venezuela'nın önceden demokratik bir ülke olduğunu ancak şimdilerde sosyalizmin zalimliği ile boğuştuğunu söyledi.

ABD ile Brezilya arasındaki ekonomik ilişkilere ve askeri ittifaka verdiği öneme vurgu yapan Bolsonaro, Brezilya’nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Japonya ve Çin'le ilişkilerini geliştirmek istediğini sözlerine ekledi.