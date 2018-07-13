AMERİKALILARIN YARISI KİLO VERMEYE ÇALIŞIYOR

AMERİKALILARIN YARISI KİLO VERMEYE ÇALIŞIYOR

 ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.
Ulusal Sağlık ve Beslenme Kontrol Biriminin 2013-2016 yıllarında yürüttüğü araştırmada, 20 yaş üstü Amerikalıların yüzde 49,1'inin kilo vermeye çalıştığı kaydedildi.
Araştırmada, kadınların yüzde 56'sının ve erkeklerin yüzde 42'sinin zayıflamak için çaba sarf ettikleri belirtildi.
Çalışmada, 40 - 59 yaş grubundaki 10 kadından 6'sının kilo vermeye çalıştığına işaret edildi.
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının obez olduğu tahmin ediliyor

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