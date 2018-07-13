ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.
Ulusal Sağlık ve Beslenme Kontrol Biriminin 2013-2016 yıllarında yürüttüğü araştırmada, 20 yaş üstü Amerikalıların yüzde 49,1'inin kilo vermeye çalıştığı kaydedildi.
Araştırmada, kadınların yüzde 56'sının ve erkeklerin yüzde 42'sinin zayıflamak için çaba sarf ettikleri belirtildi.
Çalışmada, 40 - 59 yaş grubundaki 10 kadından 6'sının kilo vermeye çalıştığına işaret edildi.
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının obez olduğu tahmin ediliyor
AMERİKALILARIN YARISI KİLO VERMEYE ÇALIŞIYOR
ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.
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