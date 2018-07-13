AMERİKALILARIN YARISI KİLO VERMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.

Ulusal Sağlık ve Beslenme Kontrol Biriminin 2013-2016 yıllarında yürüttüğü araştırmada, 20 yaş üstü Amerikalıların yüzde 49,1'inin kilo vermeye çalıştığı kaydedildi.

Araştırmada, kadınların yüzde 56'sının ve erkeklerin yüzde 42'sinin zayıflamak için çaba sarf ettikleri belirtildi.

Çalışmada, 40 - 59 yaş grubundaki 10 kadından 6'sının kilo vermeye çalıştığına işaret edildi.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının obez olduğu tahmin ediliyor