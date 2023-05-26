AP’de yolsuzlukla suçlanan Yunan parlamenter Eva Kaili adli denetim koşuluyla serbest bırakıldı

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen yüzü Yunan milletvekili Eva Kaili'nin elektronik kelepçesinin çıkarılmasına ve adli denetim koşuluyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Brüksel Savcılığından dün yapılan açıklamada, soruşturmada yaklaşık 4 ay cezaevinde tutulan ve nisan ayında şartlı tahliye edilen 44 yaşındaki Kaili'nin elektronik kelepçesinin çıkartılacağı ancak adli kontrol altında tutulmasının devam edeceği belirtildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaili, 14 Nisan'da cezaevinden çıkarak AP yakınındaki evine gitmişti.

AP bağlantılı soruşturmada tutuklanan Eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili, soruşturma kapsamında serbest bırakılan son tutuklu olmuştu.

Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor. Suçlamalarda adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.

Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor. Suçlamalarda adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.

Bazı evlerde yapılan aramalarda 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.

Belçika makamları, Panzeri'nin itiraflarının ardından soruşturmayı AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino'yu da kapsayacak şekilde genişletmiş, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Tarabella Belçika'da, Cozzolino İtalya'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklananların hepsi elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edilmişti. Cozzolino da Napoli'de ev hapsinde tutuluyordu.