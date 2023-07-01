Apple Türkiye'den telefon fiyatlarına bir zam daha!

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC konferansı öncesi mağazalarını çevrimiçi alışverişe kapatan Apple, Türkiye'de tüm cihazlarına 18 Mayıs'tan bu yana dördüncü zammı yaptı. Zam kararı ardından iPhone telefonların fiyatları merak konusu oldu. İşte Apple Türkiye'de bulunan cihazların güncel fiyat listesi...

IPHONE 12

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 12 : 26.999 TL

256 GB iPhone 12 : 28.399 TL

512 GB iPhone 12 : 31.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 12 : 28.499 TL

256 GB iPhone 12 : 31.499 TL

512 GB iPhone 12 : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 12 : 33.699 TL

256 GB iPhone 12 : 37.199 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları

128 GB iPhone 12 : 37.999 TL

256 GB iPhone 12 : 41.999 TL

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IPHONE 13 MİNİ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 mini : 26.999 TL

256 GB iPhone 13 mini : 29.799 TL

512 GB iPhone 13 mini : 35.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 mini : 28.499 TL

256 GB iPhone 13 mini : 31.499 TL

512 GB iPhone 13 mini : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 mini : 31.999 TL

256 GB iPhone 13 mini :35.499 TL

512 GB iPhone 13 mini : 42.499 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları



128 GB iPhone 13 mini : 35.999 TL

256 GB iPhone 13 mini :39.999 TL

512 GB iPhone 13 mini : 47.999 TL

IPHONE 13

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 : 29.999 TL

256 GB iPhone 13 : 32.799 TL

512 GB iPhone 13 : 38.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 : 31.999 TL

256 GB iPhone 13 : 34.999 TL

512 GB iPhone 13 : 40.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 13 : 35.999 TL

256 GB iPhone 13 : 39.499 TL

512 GB iPhone 13 : 46.499 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 : 39.999 TL

256 GB iPhone 14 : 43.999 TL

512 GB iPhone 14 : 51.999 TL

IPHONE 14

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 : 35.999 TL

512 GB iPhone 14 : 44.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 : 37.999 TL

256 GB iPhone 14 : 40.999 TL

512 GB iPhone 14 : 46.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 : 42.499 TL

256 GB iPhone 14 : 45.999 TL

512 GB iPhone 14 : 52.999 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 : 47.999 TL

256 GB iPhone 14 : 51.499 TL

512 GB iPhone 14 : 59.499 TL

IPHONE 14 PLUS

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Plus : 39 bin 999 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 48 bin 399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Plus : 41.999 TL

256 GB iPhone 14 Plus : 44.999 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 50.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Plus : 46.999 TL

256 GB iPhone 14 Plus : 50.499 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 57.499 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Plus : 52.499 TL

256 GB iPhone 14 Plus : 56.499 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 64.999 TL

IPHONE 14 PRO

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro : 45.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 48.799 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 54.399 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 59.999 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro : 48.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 51.999 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 57.999 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 63.999 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro : 61.499 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 65.499 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 73.499 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 81.499 TL

IPHONE 14 PRO MAX

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro Max : 45.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro Max : 48.599 TL

512 GB iPhone 14 Pro Max : 53.899 TL

1 TB iPhone 14 Pro Max : 59.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro Max : 52.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro Max : 55.999 TL

512 GB iPhone 14 Pro Max : 61.999 TL

1 TB iPhone 14 Pro Max : 67.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro Max : 58.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro Max : 62.499 TL

512 GB iPhone 14 Pro Max : 69.499 TL

1 TB iPhone 14 Pro Max : 76.499 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB iPhone 14 Pro : 65.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 69.999 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 77.999 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 85.999 TL

AIRPODS 2. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

3 bin 249 TL



5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



3 bin 399 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



3.799,00 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları



4.299 TL

AIRPODS 3. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

4.299 TL



5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

4.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

4.999,00 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları



5.599 TL

AIRPODS MAX

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:



15.499 TL





5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



16.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



18.299,00 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatları



20.499 TL

IPAD 9. NESİL

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 8.999 TL

256 GB : 12.799 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 9.499 TL

256 GB : 13.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 10.499 TL

256 GB : 14.999 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 15.999 TL

256 GB : 20.999 TL

IPAD AIR

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB :16.299 TL

128 GB :20.099 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB :17.299 TL

128 GB : 21.299 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 18.999 TL

128 GB : 23.499 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



64 GB : 20.999 TL

128 GB : 25.999 TL

IPAD PRO 11 İNÇ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB : 21.999 TL

256 GB : 24.499 TL

512 GB :29.499 TL

1 TB : 39.499 TL

2 TB : 49.499 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB : 22.999 TL

256 GB : 25.699 TL

512 GB : 31.199 TL

1 TB : 41.699 TL

2 TB : 52.199 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB : 25.499 TL

256 GB : 28.499 TL

512 GB : 34.499 TL

1 TB : 46.499 TL

2 TB : 58.499 TL



1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB : 28.499 TL

256 GB : 31.799 TL

512 GB : 38.399 TL

1 TB : 51.599 TL

2 TB : 64.799 TL

IPAD PRO 12.9 İNÇ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:



128 GB : 30.999 TL

256 GB : 33.499 TL

512 GB : 38.499 TL

1 TB : 48.499 TL

2 TB : 58.499 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



128 GB : 32.499 TL

256 GB : 35.199 TL

512 GB : 40.699 TL

1 TB : 51.199 TL

2 TB : 61.699 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:



128 GB : 35.999 TL

256 GB : 38.999 TL

512 GB : 44.999 TL

1 TB : 56.999 TL

2 TB : 68.999 TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

128 GB : 39.999 TL

256 GB : 43.299 TL

512 GB : 49.699 TL

1 TB : 63.099 TL

2 TB : 76.999 TL

MACBOOK AIR M1 ÇİPLİ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyat:



23.999 TL



5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyat:



24.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyat:



27.999TL

1 Temmuz'da yapılan zam sonrası fiyat:



31.499 TL