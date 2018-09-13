APPLE’IN YENİ TELEFONLARININ İSMİ SIZDI

APPLE’IN YENİ TELEFONLARININ İSMİ SIZDI

Dünya nefesini tuttu Apple'ın yeni iPhone'larını bekliyor. Cihazların resmi isimleri sızdı. Yeni cihazlar iPhoneXS, iPhoneXS Max, ve iPhone Xr olacak.

Apple California’daki merkezi Apple Park’ta Türkiye saati ile saat 20:00’da yeni cihazlarını tanıtacak.

All Things How isimli internet sitesinin haberine göre, Apple’ın internet sitesinin HTML sayfası incelendiğinde cihazların tanıtım sayfalarının linklerine ulaşıldı.

Ulaşılan bu linklerden apple.com/ adresinden sonra gelen uzantılarda telefonların isimlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu isimler XS, XS Max ve Xr oldu

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