Arap Birliği Genel Sekreteri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının öncelikli konu olduğunu söyledi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının herkesin üzerinde çalışması gereken öncelikli konu olduğunu belirtti.
"Gazze'de ateşkesin sağlanması herkesin üzerinde çalışması ve gerçekleştirilmesi gereken öncelikli konudur." diyen Ebu Gay, Gazze, Batı Şeria veya Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kabul etmediklerini ifade etti.
Ebu Gayt, "Zorla yerinden edilme, uluslararası bir suçtur. Bu, Filistinliler, Araplar ve dünya tarafından reddediliyor." diye konuştu.