Araştırmalara göre Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi

Araştırmalara göre, Antarktika kıtasını çevreleyen deniz buzu seviyesi, 1979'dan bu yana en düşük seviyeye düştü.



BBC’nin haberine göre, yaklaşık 40 yıllık verilere bakıldığında deniz buzu örtüsü rüzgarlar, sıcak hava ve su gibi sebepler nedeniyle en düşük seviyeye geriledi.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin araştırmasına göre, 13 Şubat tarihinde deniz buzu örtüsü 1,91 milyon kilometrekareye inerek en düşük seviyeye ulaştı.

Bu yılki seviyenin, Antarktika Yarımadası'nın batı ve doğusundaki alışılmadık derecede yüksek hava sıcaklıklarından etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Bilim insanları ise Antarktika deniz buzu seviyesindeki bu değişimin yalnızca iklim değişikliğine atfedilemeyeceğini kaydederken erimenin devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, Antarktika’nın etrafında dönen batı rüzgarlarının oluşturduğu kuşak anlamına gelen Güney Halka Modu’nun (SAM) şu anda oldukça olumlu bir aşamada olduğu söyleniyor.

Araştırmacılar, uzun vadede SAM'da görülen daha olumlu eğilimlerin muhtemelen Antarktika üzerinde bir ozon deliğinin varlığı ve atmosferdeki sera gazlarının yükselmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Antarktika'da, en düşük deniz buzu seviyelerine 1.92 milyon kilometrekareyle 2022'de rastlanmıştı.

Önceki araştırmalarda, küresel ısınmanın etkisiyle uzun vadede deniz buzu seviyelerinde yüzde 12-3 oranlarında gerileme olması tahmin edilirken Antartika'da bu tahminin tam olarak doğru çıkmadığı belirtilmişti.

Antarktika'da geçen yüzyılın başlarında deniz buzu seviyesinde düşüş olduğu ancak daha sonra tekrar artış görüldüğünü ifade edilmişti.