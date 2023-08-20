Arnavutluk’ta restorandan hesap ödemeden çıkan İtalyan turistlerin faturasını İtalya Başbakanı ödedi

Arnavutluk’ta restorandan hesap ödemeden çıkan İtalyan turistlerin faturasını İtalya Başbakanı ödedi
banner94
banner90

Arnavutluk'un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.

banner91
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni'nin Arnavutluk'ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.

İtalya'nın Tiran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.

Açıklamada, "İtalyanlar, kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı, faturanın Meloni'ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı belirtildi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 20 Ağustos...
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 20 Ağustos...
  1. Kıbrıs
﻿