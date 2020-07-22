Askerlere çırılçıplak direniş

ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere asker ve polisin karşısına çıplak çıkan kadın damga vurdu.

ABD'de geçtiğimiz ay George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto ve gösteriler devam ediyor.

Gösterilerin kontrolden çıkmasıyla birlikte şehre giren askeri güçler ise bazı bölgelerde gösterileri bastırmak için sokakta görev yapmaya devam ediyor.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan bir protesto ise ülkenin gündemine oturmuş durumda. Söz konusu gösteride çırılçıplak asker ve polisin karşısına çıkan bir kadının protestosu geceye damga vurdu.

Ülkede kısa sürede viral olan görüntüler, ABD'nin yanı sıra dünyada da ses getirdi.