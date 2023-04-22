Asya’da rekor düzeyde hava sıcaklıkları görülmeye devam ediyor: Bangkok'ta hava sıcaklığı 54 Derece

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta rekor düzeye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara yönelik gerekmedikçe sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Şehrin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 54 derece ölçüldüğü açıklandı.

Asya kıtasının bazı ülkelerinde bu ay rekor düzeyde hava sıcaklıkları görülmeye devam ediyor. Bangladeş ve Hindistan’ın bazı bölümlerinde yüksek seyreden hava sıcaklıkları hayatı zorlaştırıyor. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle artan elektrik tüketimi yüzünden bazı yerlerde kapasite sorunları kaynaklı kesintiler yaşandığı belirtiliyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Bangna bölgesinde bugün 54 derecelik bir hava sıcaklığı ölçüldü. Yetkililer başkentte mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması ve sıcak hava kaynaklı kalp krizi ve benzeri risklere karşı uyarılarda bulunuyor.

Tayland’ta Meteoroloji Dairesi de ülkede en az 28 bölgede hava sıcaklıklarının cumartesi günü 40 derecenin üzerine çıktığının tespit edildiğini duyurdu.

Prince of Songkhla Üniversitesi’nden Mathinee Yucharoen isimli uzman Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede “Şu an yaşananlar iklim değişikliğinin neden ve sıradışı hava koşulları olarak nitelendirdiğimiz bir durum” dedi.