Avrupa'da hızla yayılan Omicron, ölümlerde büyük artışa neden olmuyor

Kovid-19'un Omicron varyantı, Avrupa genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken, ölümlerde büyük artış gözlemlenmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 11 Ocak'taki açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bunun bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış anlamına geldiğini aktarmıştı.

Kluge, 6 ila 8 haftada Omicron varyantının Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına bulaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Dünyadan Kovid-19 istatistiklerinin yer aldığı "worldometers.info" internet sitesindeki verilere göre, Avrupa ülkelerinde 6 Ocak'tan bugüne vaka sayısı, bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 21 arttı.

Aynı zaman diliminde Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış ise Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında fazla olmadı.