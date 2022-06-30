Avrupa'da tüketici dernekleri Google'a karşı "gizlilik" şikayetinde bulundu

Avrupalı ​​tüketici dernekleri, ABD'li teknoloji şirketi Google'ı hesap kayıt süreciyle ilgili olarak kişisel verileri kullanması nedeniyle veri koruma otoritelerine şikayet etti.

Almanya Federal Tüketiciyi Koruma Merkezleri Birligi (VZBV), kişisel verileri kullanması nedeniyle Google'a bir uyarı mektubu göndererek hukuk davası yolunda ilk adımı attı.

Avrupa Tüketici Birliği'nden (BEUC) yapılan açıklamaya göre, Fransa, Yunanistan, Çekya, Norveç ve Slovenya'daki tüketici dernekleri Google'ı hesapları aracılığıyla toplanan geniş kullanıcı kişisel verileri kullanması nedeniyle veri koruma yetkililerine şikâyet etti.

BEUC'a göre, tüketici dernekleri, Google hesabı için kayıt sürecine itiraz ediyor. Dernekler, Google hesabı kayıt sürecinde kullanılan dilin "belirsiz, eksik ve yanıltıcı" olduğunu savunuyor.

Google'ın "gizlilik dostu" seçenekleri avantajları kaçırmak olarak sınırladığı, bunun da tüketicilerin seçimlerini yaparken bilinçli bir karar vermesini engellediği ve kişisel verilerin haksız, şeffaf olmayan ve hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olduğu iddia edildi.

Google ise kullanıcıların bir Google hesabı açtıklarında farklı seçenekler arasından seçim yapabileceklerini savunuyor.

Google, Avrupa Birliği'nde (AB) rekabete aykırı durum nedeniyle 8 milyar Eurodan fazla para cezası ödemek zorunda kalmıştı. ABD'li şirkete açılan iki rekabet davası da devam ediyor.