Avrupa'da uyuşturucu kullanımı artıyor, yasa dışı pazar büyüyor

Avrupa ülkelerinde son yıllarda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı artsa da kullanımındaki çoğalma alarm verici seviyede devam ediyor.

Avrupa'nın özellikle büyük şehirlerinde uyuşturucu kullanan kişilere rastlama ihtimali her geçen gün artıyor.

Örneğin Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi sayılan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi bazı metro istasyonlarında, Kuzey Tren İstasyonu yakınlarında veya belli semtlerdeki sokaklarda gece veya gündüz fark etmeden uyuşturucu kullanan kişiler görülüyor. Özellikle belli noktalarda yoğunlaşan madde bağımlıları, yanlarından geçenlere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor.

Paris'te 18'inci bölgedeki Porte de La Chapelle, Köln'de tarihi katedral ve merkez tren istasyonunun etrafı ya da Berlin'in Kreuzberg semtindeki Görlitz Parkı'nın çevresinde uyuşturucu müptelaları ve tacirleri göze çarpıyor. Amsterdam ve Londra gibi birçok büyük Avrupa kentinin merkezi semtlerinde de benzer görüntülere çok sık rastlanıyor.

Uyuşturucu bağımlıları genellikle metro istasyonlarının girişleri, terk edilmiş binalar, parklar, ATM cihazlarının bulunduğu odalar ve hatta sokak ortasında madde kullanıyor veya vücutlarına enjekte ediyor. Bu görüntüler birçok kişi tarafından ürkütücü bulunuyor.