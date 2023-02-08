Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı

Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki deprem bölgelerine giden veya gidecek yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.
Ekiplerin bir kısmının Türkiye'ye vardığı ve deprem bölgesinde çalışmalara başladığı hatırlatıldı.
Ayrıca, AB'nin arama kurtarma ve tıbbi ekipler dışında çadır, battaniye, ısıtıcı gibi malzemeler de göndereceği belirtildi. Bu malzemeleri göndermek üzere Almanya, Litvanya ve Slovenya'nın çalışma yaptığı ifade edildi.