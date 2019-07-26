Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa’da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere’de etkisini gösteriyor. Almanya’da sıcaklık rekoru kırılırken, Paris de 42 yılın en sıcak gününü yaşadı. Avrupa, bu yaz ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken, bazı ülkelerde bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kayda geçebileceği belirtildi. Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa’da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere’de etkisini gösteriyor. Bu ülkelerde, geçen ay görülen aşırı sıcakların ardından, sıcak hava dalgasının bir kez daha hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken, uzmanlar iklim değişikliğini sebep olarak gösteriyor. Fransa’nın başkenti Paris son sıcaklık rekorunu 28 Temmuz 1947 senesinde gölgede 49,4 derece ile kırmıştı, bugün Paris’in birçok semtinde sıcaklık 42 dereceye çıktı. Fransa Meteoroloji Servisi 20 bölge için kırmızı alarma geçildiğini duyurdu. Aşırı sıcaklık alarm planlarının devreye geçtiği bu bölgelerde olan belediyeler, vatandaşların ve özellikle çocuk ve ihtiyarların sıcaklıklarda fazla etkilenmemesi için uyarılar yapıyor. Ayrıca, bölge valileri tarafından son alınan kararlarla ‘canlı hayvan taşıma yasağı’ artık uygulamaya konuyor. Aşırı sıcaklık ve yağmur yağmaması sebebi ile Fransa’nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı. 7/26/2019 Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde | BRTK https://www.brtk.net/avrupa-sicak-hava-dalgasinin-etkisinde/ 4/9 Aşırı sıcaklık ile birlikte baş gösteren hava kirliliğine karşı Paris, Lyon, Nantes, Lille, Annecy gibi şehirlerde ‘temiz motoru’ olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Üretim tarihlerine göre 0-1-2-3-4-5 kategorilerinde olan araçlardan sadece 0-1- 2 kategorisinde olan araçlar trafiğe çıkabiliyor.