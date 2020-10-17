Avrupa salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka artışına sahne oldu. Son bir haftada 700 bin yeni vaka tespit edildi. Yeni önlemler de gündemde.

Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında rekor artış sürüyor. Uzmanlar, kıtanın bir dönüm noktasında olduğu görüşünde. Yeni önlemler alınmasının gerekliliğine işaret ediliyor.

Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı İngiltere’de yeni önlemler devrede. Başkent Londra’da halkın ev ziyareti yapması ya da kapalı mekanlarda buluşması yasaklandı.

Fransa

Vaka artışının sürdüğü Fransa’da da dört hafta sürecek yeni tedbirler yürürlüğe girdi.

Başkent Paris ile 8 kentte, akşam saat 21’den sabah saat 6'ya kadar sokağa çıkmak yasağı uygulanacak.

Belçika

Belçika, ilk kez günlük vaka sayısında 10 bini aştı. Ülkede alarm seviyesi 4’e yükseltildi.

Uzaktan çalışma, ülke genelinde tüm restoranların 4 hafta kapanması ile 24-05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması gündemde.

Almanya

Almanya'da da son 24 saatte 7 bin 830 yeni vaka kaydedildi. Bu, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı.

Avusturya

Avusturya’da ise Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e koronavirüs teşhisi konuldu.

Hafta başında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Schallenberg’in hastalığı burada kaptığı sanılıyor.

Çekya

Çekya’da da vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.



Son iki haftada vaka sayıları iki katına çıktı, toplam sayı 160 bini geçti.

Polonya

Polonya’da salgın karşısında yeni önlemleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda başkent Varşova başta olmak üzere büyük kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.