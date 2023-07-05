Avrupalıların yüzde 74'ü kamuda yolsuzluk olduğunu düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 74'ü ülkelerindeki ulusal kamu kurumlarında yolsuzluk bulunduğu, yüzde 65'i yolsuzluğun yaygın olduğu görüşünü dile getirdi.

AB Komisyonu'nun açıkladığı ve 27 AB ülkesinde yapılan Eurobarometer anketine göre, AB vatandaşlarının yüzde 74'ünün ulusal kurumlar hakkındaki görüşünün yanı sıra Avrupalıların yüzde 73'ü de yerel veya bölgesel kurumlarda da yolsuzluk bulunduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 60'ı yolsuzluğun ülkelerinde iş yapma kültürünün bir parçası olduğunu ifade etti. Avrupalıların yüzde 65'i de yolsuzluğun ülkelerinde yaygın şekilde var olduğunu belirtti.

- En fazla Yunanistan'da

Ankete Yunanistan'da katılanların neredeyse tamamı ülkelerinde kamuda yolsuzluk olduğunu dile getirdi. Yunanların yüzde 97'si bu yönde görüş bildirirken, Hırvatistan'da bu oran yüzde 96, Portekiz'de yüzde 93, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta'da yüzde 92, İspanya'da yüzde 89, Macaristan'da yüzde 88, İtalya'da yüzde 85 oldu.

Kamuda yolsuzluk olduğunu düşünenlerin oranı en düşük Finlandiya'daydı. Finlerin yüzde 13'ü, Danimarkalıların yüzde 21'i, İsveçlilerin yüzde 36'sı, Lüksemburgluların yüzde 40'ı ve Hollandalıların yüzde 47'si kamuda yolsuzluk yapıldığını kaydetti.

- Şirketler açısından en yüksek oran Romanya'da

Avrupa'da iş yapan şirketlerin yüzde 35'i de bulundukları ülkede yolsuzluğu sorun olarak değerlendirdi.

Yolsuzluğu ciddi sorun olarak gören şirketlerin yüzde 75'inin Romanya'da, yüzde 74'ünün Yunanistan'da, yüzde 72'sinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faal olduğu belirtildi. Bu oranın en düşük ölçüldüğü ülkeler ise yüzde 6 ile Danimarka, yüzde 7 ile Estonya ve İrlanda oldu.