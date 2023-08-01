Avustralya'da eski bakıcıya 91 kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bin 623 suçlama yöneltildi

Avustralya'da bir dönem çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiye, 91 kız çocuğunu istismar ettiği ve bu eylemlerini videoya çekerek internette paylaştığı iddiasıyla bin 623 suçlama yöneltildi.

Avustralya polisi, 91 kız çocuğunu istismar eden eski bakıcı hakkında açıklama yaptı.

Polis, eskiden çocuk bakıcılığı yapan zanlının kız çocuklarını istismar ettiğini ve telefonuna kaydettiği görüntüleri internette paylaştığını ifade etti.

Polis, söz konusu suçların 15 yıllık süre zarfında Avustralya ve yurt dışında işlendiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, bin 623 suçlama yöneltilen 45 yaşındaki zanlının, 21 Ağustos'ta çıkacağı mahkemede müebbet hapis cezası alması bekleniyor.