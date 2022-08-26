Avustralya'da eski Başbakan Morrison'un gizli yetkileri nasıl elde ettiği soruşturulacak

Avustralya'da eski Başbakan Scott Morrison'un siyasi sözleşmeleri hiçe sayarak nasıl gizli yetkiler elde ettiği soruşturulacak.

Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Virginia Bell, Morrison'un başbakanlığı döneminde farklı bakanlıkları ortak yönetmek için kendini gizlice yetkilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından bu yetkileri nasıl elde ettiğini soruşturmak için atandı.

Başbakan Anthony Albanese, Bell'in, Morrison'un gizli yetki elde etmesine ilişkin soruşturma bulgularını 25 Kasım'da rapor edeceğini duyurdu.

Albanese, konu hakkında Başsavcı Stephen Donaghue'nin "atamaların yasal olmasına rağmen hükümetin sorumluluk ilkesine karşı olduğu" yönündeki yasal görüşünü aktardı.

Soruşturmanın, aynı olayın bir daha yaşanmaması için yapılabilecek değişiklik önerileri sunacağını belirten Albenese, "Bu durumun siyasi boyutunu değil; nasıl olduğunu, neden olduğunu ve kimin bildiğini gösteren hızlı bir soruşturmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Karen Andrews, Morrison'un Parlamento'dan ayrılmasını talep etti.

Başsavcı Stephen Donaghue, 23 Ağustos'ta Morrison'un kendini farklı bakanlıkları ortak yönetmek için yetkilendirmesi konusunda "geçerli bir şekilde atanmış" olduğuna dair yasal bildiri yayınlamıştı. Ancak Başbakan Anthony Albanese tarafından paylaşılan 29 sayfalık söz konusu bildiride, bakanlara, parlamentoya ya da halka bilgi verilmeden yapılan atamanın "hükümetin sorumluluk ilkesiyle tutarlı olmadığı" belirtilmişti.

- Başbakan Albanese'den soruşturma açılacağı sözü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 15 Ağustos'ta, eski Başbakan Morrison'un kabinede gizlice 5 görevi icra ettiğini açıklarken konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı sözünü vermişti.

Albanese, başbakanlığında Morrison'un kendisini sağlık, hazine, mali kaynaklar ve içişleri bakanlığı gibi 5 pozisyona atadığı bilgisini aktardığını ifade etmişti.

Morrison'un birden fazla bakanlığı tek başına idare etmesinin güçler ayrılığı ilkesinin altını oyduğunu ileri süren Albanese, söz konusu gerçeklerin halktan gizlenmesini "son derece sıra dışı" olarak değerlendirmişti.

Eski bakanların Morrison ile bakanlık koltuğunu paylaştıklarından bihaber oldukları belirtiliyor.

- Morrison, kendini "gizlice" bakanlıklara atamasını savundu

Eski Avustralya Başbakanı Morrison, konuya dair Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bakanların hasta oldukları ya da hastaneye kaldırıldıkları gerekçesiyle kritik anlarda görevlerini yerine getiremediklerini ifade etmişti.

Kovid-19 gibi kriz döneminde iyi niyet çerçevesinde söz konusu eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Morrison, eyleminden dolayı pişmanlık duyduğunu ancak söz konusu dönemde ulusal çıkarlar gereği doğru olanı yaptığını söylemişti.