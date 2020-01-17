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Avustralya'da Wollemi çamlarının bulunduğu vadi yangından kurtarıldı

Avustralya'da Wollemi çamlarının bulunduğu vadi yangından kurtarıldı
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Avustralya'da itfaiyeciler, dünyanın en yaşlı ağaçlarından Wollemi çamlarının bulunduğu alanı alevlerden korumayı başardı.

Avustralyada Wollemi çamlarının bulunduğu vadi yangından kurtarıldı

Milli Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Direktörü David Crust, itfaiyecilerin, Sydney kentinin Mavi Dağlar bölgesi civarında, geçmişi tarih öncesine dayanan ve sayıları 200'ün altında olan Wollemi çamlarının bulunduğu vadiyi havadan müdahaleyle korumayı başardığını belirtti.

Crust, alevlerin Wollemi çamlarının bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine helikopterlerle vadiye taşınan itfaiyecilerin, bölgede sulama sistemi oluşturduğunu söyledi.

Wollemi çamlarının özellikle önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Crust, "Gerçek şu ki, burası bu ağaçların var olduğu tek yer ve bu kadar az sayıda olmaları gerçekten önemli." dedi.

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

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