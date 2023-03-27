Avustralya'daki finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı

Avustralya'da 16 Mart'ta "Latitude Financial" isimli finansal hizmet şirketinin yaklaşık 8 milyon kişiye ait verileri, siber saldırıda ele geçirildi.

ABC News'in haberine göre, Latitude Financial, bilgisayar korsanlarının siber saldırısında çalınan hassas kişisel verilere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Avustralya ve Yeni Zelandalı müşterilere ait verilerin arasında 7,9 milyon sürücü belgesi, 53 bin pasaport numarası ve 100'e yakın müşterinin aylık mali bilgilerinin bulunduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra en yenisi 2005'e dayanan 6,1 milyon verinin daha çalındığı kaydedilen açıklamada, çalınan kimlik belgelerini değiştirmek isteyenlere geri ödeme yapılacağı ifade edildi.

Latitude Financial Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Fahour, yaptığı yazılı açıklamada, kişisel verileri çalınan kişilerden özür diledi.

Fahour, "Saldırıdan etkilenen platformlarımızı düzeltiyoruz, ayrıca önümüzdeki günlerde çalışmaya tekrar başladığımızda uygulanacak ilave güvenlik önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil de Latitude Financial'ın saldırıdan etkilenen müşterilerinin gelecekteki risklerden korunmasını sağlamak için hükümetle işbirliği yaptığını söyledi.

O'Neil, siber saldırılara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yeni bir birim kurulmasının planlandığını duyurdu.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde siber saldırı mağdurlarının sayısının, başta açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

-Latitude Financial'a siber saldırı

Avustralya'da Latitude Financial şirketi, 16 Mart'ta siber saldırıya uğradığını Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) aracılığıyla duyurmuştu.

Latitude Financial, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 330 bin müşterisine ait kişisel verileri ele geçirdiğini açıklamıştı.

Verilerin arasında 100 bin sürücü belgesinin de olduğunu duyuran şirket, bilgisayar korsanlarının fidye isteyip istemediğine dair açıklama yapmamıştı.

Hükümet, daha önce şirketlerin fidye ödememe kararını desteklerken eski Başbakan Scott Morrison da 1,7 milyar dolarlık siber güvenlik planlarını duyurmuştu.

Yenilenen stratejiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde "ulusal siber ofisi" kurulacağı belirtilmişti.