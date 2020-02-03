banner22

Avustralya katliama koalalarla devam ediyor

Avustralya katliama koalalarla devam ediyor
banner32

5 bin devenin katledildiği Avustralya'da çok sayıda okaliptüs ağacının buldozerlerle yıkılması sonucu onlarca koalanın hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'de yer alan haberde, Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı belirtildi.

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü belirtti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya...
İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya...
  1. Türkiye

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿