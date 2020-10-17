Avustralya’da koronavirüs vakalarındaki düşüş sürüyor

Avustralya’nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 1, Yeni Güney Galler’de (NSW) 7 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu, ülke genelinde can kaybı yaşanmadı.

COVID-19’a yakalanan 904 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 30 Temmuz’da 747’ye çıkan günlük vaka sayısı, ülke genelindeki test sonuçlarına göre son 4 ayın en düşük seviyesi 8’e düştü.

Avustralya genelinde en düşük günlük vaka sayısı 12 Haziran’da Victoria eyaletindeki 4 kişiye COVID-19 tanısı konulmasıyla kaydedilmişti.

Son 24 saatte NSW’de 2’si yurt dışından dönen 7, Victoria’da da bir kişiye daha teşhis konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 27 bin 379’a çıktı, sağlığına kavuşanların sayısı da 24 bin 936’ya yükseldi.

Halen aktif 233 vakanın bulunduğu ülkede biri yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Victoria’da günlük vaka sayısı 725’ten 1'e düştü

COVID-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 5 Ağustos’ta 725 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı son 24 saatteki verilere göre 1’e düştü.

Avustralya’da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 904 kişiden 816’sının kayıtlı olduğu Victoria eyaletinde günlük 59 kişiye kadar yükselen virüs kaynaklı ölümlerde de önemli bir düşüş yaşanıyor.