Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Tahran Polis Komutanlığı: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğini tahliye edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Saldırının görüntüleri yayınlandı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Büyükelçiliğin içerisindeki kameranın çektiği görüntülerde, silahlı saldırganın içeride bulunan 3 güvenlik görevlisine ateş açtığı görülüyor.

Güvenlik görevlilerinden birinin açılan ateş sonrasında yere yığıldığı, diğer görevlinin ise saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

İran: Saldırıyı hassasiyetle soruşturuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve saldırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, "İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." dedi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." paylaşımında bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı, saldırıyı kınadı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

TDT'den yapılan açıklamada, Ömüraliyev'in, İran İslam Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada Ömüraliyev'in, "İran makamlarını bu şiddetli saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz. Bugün hayatını kaybeden polis memurunun ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.