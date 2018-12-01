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Baba Bush, hayatını kaybetti
Dünya
01 Aralık 2018 Cumartesi 07:57
Burhan Canbaz
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Baba Bush, 1989-1993 yılları arasında Oval Ofis'te görev almıştı.
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