Baba Bush, hayatını kaybetti

Baba Bush, hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Baba Bush, 1989-1993 yılları arasında Oval Ofis'te görev almıştı.

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