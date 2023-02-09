BAE'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 37 ton tıbbi malzeme yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenler için 37 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı gönderdi.

Dubai Medya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışmanın Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ortak şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için gönderilen kargo uçağının BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un talimatı doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi.

Toplam 37 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağının gece saatlerinde havalandığı belirtildi.

BAE, 7 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 50 milyon dolarlık destekte bulunma kararı almıştı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Başkonsolosluğunca 7 Şubat'tan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ihtiyaç listesi temelinde ayni yardım toplama kampanyası başlatılmıştı.