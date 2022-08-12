Banka soygunu için kazdığı tünelin altında kalan adam saatler sonra kurtarıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da banka soygunu için kazıldığı sanılan bir tünel çökünce cadde ortasında dev bir çukur oluştu. Enkaz altında kalan tünelde sıkışan bir adam sekiz saat süren bir operasyonla kurtarıldı.

Vatikan yakınlarındaki 11. Innocenzo Caddesi'nde dün asfalt yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık altı metre derinliğinde bir çukur oluşan yolun altına bir tünel kazıldığı görüldü.

Yıkılan yolun enkazıyla tıkanan tünelden yardım çığlıkları geliyordu.

İlk başta bir yol işçisi olduğu sanılan adamı kurtarmak için itfaiye de dahil yaklaşık 30 kişilik bir kurtarma ekibi çağrıldı.

Kurtarma görevlileri, adamı enkaz altından çıkarabilmek için paralel bir tünel kazdı, bu esnada adama oksijen ve sıvı gıda desteği sağlandı.

Sekiz saat kadar süren zorlu bir operasyonla kurtarılan adam yaralı bir halde hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde, boş bir mağazadan başlayan tünelin bir banka yakınlarına ilerlediği belirlendi. Çete üyesi oldukları tahmin edilen 3 kişi gözaltına alınarak sorgulandı.

"Film gibi vurgun girişimi trajediye dönüşüyordu"

Ansa haber ajansına göre çetenin, İtalya'da tatil dönemi olması nedeniyle şehirlerin büyük oranda boşaldığı gelecek hafta sonunda bir banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ansa, haberde, "Film gibi vurgun girişimi neredeyse trajediye dönüşüyordu" diye yazdı.

La Repubblica gazetesine konuşan mahalle sakinleri, son haftalarda bölgede çok sayıda soygun yaşandığını söyledi.

Mahallelilerden biri de, tünelin girişinin bulunduğu boş mağazadan günlerdir akşam saatlerinde inşaat çalışmasına benzer sesler geldiğini anlattı.