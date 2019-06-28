Bebeğinin ağzındaki lekenin sebebini öğrenince şaşkına döndü!

ABD'li anne Darian Depreta, kızının damağında siyah bir iz olduğunu görünce soluğu hastanede aldı. Doktorların ‘doğum lekesi' olabilir yanıtını kabul etmeyen anne, tekrar bakılmasını istedi. Dişleri yeni çıkmaya başlayan küçük kızın damağındaki lekenin sebebini öğrenen anne, utançtan yerin dibine girdi.

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ABD'li anne Darian Depreta, kızının damağında siyah bir iz olduğunu görünce şaşkına döndü

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Gördüğü leke karşısında dehşete düşen anne, soluğu hastanede aldı fakat doktorlar, doğum lekesi olabileceğini söyleyip anneyi geçiştirdiler.

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Bu teşhisin doğru olmadığını düşünen anne, lekeye tekrar bakılmasını istedi. Yeniden bakıldığında ise dişleri yeni çıkmaya başlayan kızın damağındaki şeyin yalnızca bir karton parçası olduğu ortaya çıktı.

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Anne Darian, karton parçasını görünce ortalığı boşuna ayağa kaldırdığını fark ederek yerin dibine girdi. Darian o süreci, ''Kızım Bella ile oynarken ağzının çatısının siyah olduğunu gördüm. Hemen annemi ve en iyi arkadaşımı aradım ve bir doktor randevusu aldım. Hastaneye vardığımda hemşire hem silmeye çalışıyor hem de 'daha önce böyle bir şey görmediğini' söylüyordu.'' sözleriyle anlattı.

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''İyice dehşete kapılmış, aklımı kaybedecek noktaya gelmiştim. Doktorlar bunun bir doğum lekesi olduğunu söyledi ancak ben bebeğimin ağzında daha önce böyle bir şey olmadığını biliyordum. Bu yüzden doktorların tekrar bakmasını istedim. Tekrar bakıldığında bunun bir karton parçası olduğu anlaşıldı. Hem ağlıyor hem de gülüyordum. Utanıyor, ofise nasıl gideceğimi düşünüyordum.''

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Darian, bu ilginç hikayeyi Facebook hesabında anlattı ve 11 binden fazla kez paylaşım aldı.

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Genç anne, diğer annelerden aldığı destek mesajlarıyla, birçok kişinin bu tür komik olaylar yaşadığını ve yalnız olmadığını gördü. ''Bu tüm annelerin başına gelebilir, panik yapmadan önce durumu anlamaya çalışın'' diyerek tüm yeni anneleri sakin olmaya davet etti.