Beyaz Saray’dan TikTok Yasa Tasarısına destek…

ABD’li senatörler başta Çin olmak üzere yabancı teknoloji şirketlerinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleriyle mücadele için yeni yasa tasarısı sundu. Tasarıya destek veren Beyaz Saray Kongre’ye hızla harekete geçme çağrısında bulundu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili 12 senatörün sunduğu yasa tasarısı Bilgi ve İletişim Teknolojisini Riske Atan Güvenlik Tehditlerinin Ortaya Çıkmasını Engelleme (RESTRICT) adını taşıyor.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Mark Warner ve Ticaret Komisyonu’nun İletişim, Medya Alt Komisyonu kıdemli üyesi Cumhuriyetçi John Thune yasa tasarısına öncülük etti.

Tasarı ABD Ticaret Bakanlığı’na istihbarat, kanun uygulama birimleri ve mali yetkililerle birlikte, Çin Komünist Partisi ve diğer otoriter rejimlerden kaynaklanan tehditlerle mücadele için adım atma yetkisi verecek.

Senatör Mark Warner yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün herkesin konuştuğu tehdit TikTok ve bu uygulamanın Çin Komünist Partisi’nin izleme/gözleme faaliyetlerini nasıl mümkün kılabileceği. Ancak TikTok’tan önce bu tehdit ulusumuzun telekomünikasyon ağını tehdit eden Huawei ve ZTE idi. Ondan önce de hükümetin ve kurumsal cihazların güvenliğini tehdit eden Rusya’nın Kaspersky Lab’di” ifadelerini kullandı.

Senatör Mark Warner, TikTok’un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayarak, yasa teklifinin Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, Venezuela ve Küba’daki yabancı teknolojileri kapsayacağını söyledi.

Tasarıya destek veren isimler arasında Demokrat senatörler Tammy Baldwin, Joe Manchin, Michael Bennett, Kirsten Gillibrand ve Martin Heinrich ile Cumhuriyetçi senatörler Deb Fischer, Jerry Moran, Dan Sullivan, Susan Collins ve Mitt Romney yer alıyor.

Beyaz Saray, Biden yönetimine TikTok ve güvenlik tehdidi oluşturan diğer yabancı teknolojilerin yasaklanmasına yönelik yeni yetki veren tasarıyı desteklediğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, tasarının ABD’nin hassas teknoloji sektörlerinde kaygıya yol açan ülkelere ilişkin sistemik risklere çözüm bulma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Jake Sullivan, “Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler’le tasarı konusunda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor ve Kongre’ye hızla harekete geçerek Başkan’ın masasına gönderme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

-“TikTok konusunda kaygı veri ve algoritma”

Bugün Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda düzenlenen oturumda soruları yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Paul Nakasone, TikTok konusunda veri toplama ve geniş kapsamlı etkileme operasyonu çabaları konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

TikTok’un ABD’de çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıları olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan yetkili, endişelerinden birinin şirketin elindeki veri; diğerinin de algoritma ve algoritmaya kimin sahip olduğu konusu olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ABD’nin kriptografik ve iletişim istihbaratı ve güvenliğinden sorumlu.

-TikTok CEO’su 23 Mart’ta Kongre’de

ABD’de TikTok kullanıcı verilerinin Çin hükümetinin eline geçebileceği ve Batı’nın güvenlik çıkarlarının zarar göreceği endişeleri sebebiyle sert eleştirilerin hedefinde.

TikTok ise ABD’yi Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerine erişimin mümkün olmadığı ve içeriğin Çin Komünist Partisi ya da Pekin’in etkisi altında olan bir başka kurum ya da şahıs tarafından manipüle edilemeyeceğini savunuyor.

TikTok yaptığı yazılı açıklamada, “TikTok’a getirilebilecek bir yasak Amerikan kültürü ve değerlerinin hizmetimizi tüm dünyada kullanan 1 milyardan fazla insana ihracına yönelik bir yasak” ifadelerini kullandı.

TikTok CEO’su Shou Zi Chew’nun 23 Mart’ta Kongre’de düzenlenecek oturumda soruları cevaplaması bekleniyor.

Çin teknoloji firması ByteDance’in sahibi olduğu TikTok uygulaması ABD’de 100 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

-Almanya’dan Huawei ve ZTE’yi 5G’den yasaklama hazırlığı

Almanya da güvenlik endişelerini gidermek amacıyla, Çin teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin bazı unsurlarını telekom ağından yasaklamayı değerlendiriyor.

Alman İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Reuters’a yaptığı açıklamada, hükümetin Telekom sektöründe teknoloji sağlayıcılarla genel bir değerlendirme yaptığını doğruladı ancak bunun belirli üreticilere yönelik olmadığını söyledi.

Reuters’ın ulaştığı İçişleri Bakanlığı raporunda, bir başka devletin hükümeti tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmesi halinde, belirli bir teknoloji sağlayıcının kritik bileşenleri sağlamasının yasaklanabileceği belirtiliyor.

-“Almanya’da 5G ağı Çinli tedarikçilere bağımlı”

Uzmanlar bu durumu Alman hükümetinin Çin bağlantılı ulusal güvenlik risklerini ciddiye almaya başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Araştırma şirketi Rhodium Group’un Almanya-Çin ilişkileri uzmanı Noah Barkin, “Alman 5G ağı Çinli tedarikçilere bağımlı. Bu durumu değiştirmek yıllar alacak” dedi.

Huawei ve ZTE’yi eleştiren çevreler, bu şirketlerin Pekin’in güvenlik hizmetleriyle yakın bağlantıları sebebiyle gelecekte Çinli casuslara kritik altyapıya erişim sağlayabileceği endişesini dile getiriyor.

Huawei, ZTE ve Çin hükümetiyse bu iddiaları reddederek iddiaların Çin dışındaki rakipleri desteklemeye yönelik korumacı bir istekten kaynaklandığını savunuyor.

Avrupa’da çok sayıda ülke telekom politikalarına şekil vermeyi sürdürüyor. Şu ana kadar yalnızca İngiltere ve İsveç Huawei ve ZTE’nin kritik 5G ekipmanı tedarik etmesini yasakladı.

Almanya 2021 yılında yeni nesil ağlar için telekomünikasyon ekipmanı üreten şirketler için engeller getiren bir Bilgi Teknolojileri güvenliği yasası kabul etmiş; ancak Huawei ve ZTE’yi diğer bazı ülkeler gibi yasaklamaktan kaçınmıştı.