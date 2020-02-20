Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

Londra’da King’s College Hastanesi’ndeki hasta, cerrahlar beynindeki tümörü çıkarmak için ameliyat yaparken keman çaldı. Doktorlar beynin hassas el hareketlerini ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının zarar görmediğinden emin olmak için 53 yaşındaki Dagmar Turner’dan milimetrelik ameliyatta keman çalmasını istedi. Wight Adası’ndan eski yönetim müşaviri Turner’a senfoni sırasında geçirdiği nöbetin ardından 2013’te beyin tümörü teşhisi konmuştu. Wight Adası Senfoni Orkestrası’nda keman çalan tutkulu kemancı ameliyatın keman çalma yetisini kaybetmesine yol açacağından endişeleniyordu. Tümör beyninin sağ ön lobunda, hassas sol el hareketlerini kontrol eden bölgenin yakınındaydı. King’s College Hastanesi’ndeki danışman beyin cerrahı Profesör Keyoumars Ashkan ameliyatı gerçekleştirmek ve riski azaltmak için bir planla çıkageldi. Müzik diplomasına da sahip beyin tümörü uzmanı aynı zamanda başarılı bir piyanist ve Turner’ın müzikal becerilerini koruma arzusunu paylaşıyordu.