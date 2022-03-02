Biden, ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başlayan Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den halkın her kesimine kadar herkesin sonuna kadar vatanlarını savunduğunu belirterek Zelenskiy'nin Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmasındaki "Aydınlık, karanlığı yenecek." sözlerini anımsattı ve Ukrayna'nın Washington Büyükelçisinin de Kongre'de olduğunu belirtti.

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve Amerikan halkının Ukrayna halkının arkasında olduğunun altını çizen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimiz boyunca şu dersi öğrendik: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var."

"Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık"

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

Biden, Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirterek Putin ile karşı karşıya gelmek için Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduklarının altını çizdi.

Tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısına ne tür bahaneler bulacağını paylaştıklarına işaret eden Biden, "Rusya'nın yalanlarına gerçekler ile karşılık verdik. Şimdi tüm dünya onu yaptıklarından sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rus oligarklara "peşinizden geleceğiz" mesajı

Avrupa Birliğinin 27 üyesinin yanı sıra İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre'nin Rusya'yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankasının rubleyi savunmasını engelleyerek Putin'in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağının altını çizerek "Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz." dedi.

- "Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak"

Rusya borsalarının yüzde 40 değer kaybına uğradığına ve borsa işlemlerinin hala askıda olduğuna işaret eden Biden, "Rus ekonomisi sersemlemiş durumda ve bunun tek suçlusu Putin." dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam ettiğinin ve edeceğinin altını çizerek "Şu konuda açık olayım. Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, Putin'in batıya ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerimizi savunmak için gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO müttefiklerine destek amacıyla Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil NATO ülkelerine konuşlandırdığını anımsatan Biden, "ABD ve müttefikleri kolektif güçlerinin tüm gücüyle NATO ülkelerinin her bir santim toprağını savunacaktır." mesajını verdi.

"Rus bir diktatör, yabancı bir ülkeyi işgal ediyor ve bunun bedelini ödeyecek"

Gelecek günlerin Ukrayna halkı için zor geçeceği uyarısında bulunan Biden, "Biden şiddet ve kaosun fitilini ateşledi. Sahada belki bazı kazançlar elde edebilir ama bunun için uzun vadede yüksek bedeller ödemeye devam edecek." diye konuştu.

Biden, 30 yıldır bağımsız olan Ukrayna halkının özgürlüklerini ellerinden almak isteyenlere hoşgörü göstermediğini belirterek "Rus bir diktatör, yabancı bir ülkeyi işgal ediyor ve bunun bedelini ödeyecek." dedi.

ABD'nin Rus ekonomisini hedef alırken Amerikan iş gücünü ve tüketicilerini de koruyacağını belirten Biden, bugün stratejik petrol rezervlerinden 30 milyon varil petrolü kullanıma açtıklarını ve gerekirse daha da fazlasını yapacaklarını kaydetti.

"En büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak"

Biden, ilk "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasında, Kovid-19 salgını ve ekonomi başta olmak üzere iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgının etkilerine karşı hayata geçirilen önlemleri anımsatan Biden, "Önceki yönetimde geçen ve Amerikalıların en tepedeki yüzde 1'ine fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık vergi indiriminin aksine Amerikan Kurtarma Planı çalışan insanlara yardım etti ve kimseyi geride bırakmadı." dedi. Biden, bu sözleri üzerine salonda bulunan Cumhuriyetçiler tarafından yuhalandı.

Ekonominin geçen yıl 6,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve bir yıl içinde Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar çok iş yaratıldığını belirten Biden, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,7 büyüyerek yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini gösterdiğini kaydetti.

"Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın"

Biden, istihdam artışı ve yüksek ücretlere rağmen çok fazla ailenin faturalarını ödeyebilmek için mücadele ettiğini, enflasyonun onları hissedebilecekleri kazanımlardan yoksun bıraktığını aktardı. Başkan Biden, "Bu yüzden en büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak." diye konuştu.

Ekonominin tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına ancak işletmelerin üretimi sürdürmek için yeterli işçiyi istihdam etmekte zorlandığına değinen Biden, salgının küresel tedarik zincirlerini de bozduğunu aktardı.

Biden, enflasyonla mücadelenin bir yolunun ücretleri aşağı çekmek ve Amerikalıları daha yoksul hale getirmek olduğunu belirterek "Enflasyonla mücadele için daha iyi bir planım var. Ücretlerinizi değil, maliyetlerinizi düşürün. Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın. Amerika'da daha fazla altyapı ve yenilik yapın." dedi.

Yabancı tedarik zincirlerine güvenmek yerine Amerika'daki üretimin önemini vurgulayan Biden, enflasyonla mücadele planının maliyetleri düşüreceğini ve açığı azaltacağını dile getirdi.

"Enflasyonla mücadele planım bütçe açığını da azaltacak"

Enflasyonla mücadele planının detaylarına da değinen Biden, reçeteli ilaçların maliyetinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve çocuk bakımının maliyetinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.

Biden, enflasyonla mücadele planının evde ve uzun süreli bakım ve uygun fiyatlı konut gibi başlıkları da içerdiğine işaret ederek bütün bunların maliyetleri düşüreceğini söyledi.

Vergi sisteminin adil olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini yineleyen Biden, "Kimseyi cezalandırma peşinde değilim ama şirketlerin ve en zengin Amerikalıların adil paylarını ödemeye başladıklarından emin olalım." diye konuştu.

Biden, planının maliyetleri düşürmekle kalmayacağını, bütçe açığını da azaltacağını dile getirdi.

Küçük işletmeler ve milyonlarca Amerikalı için sağlanan milyarlarca dolarlık yardım parasını çalan suçluların peşine düştüklerini de belirten Biden, Adalet Bakanlığının "salgın sahtekarlığı" için bir başsavcı atayacağını duyurdu.

Biden, şirketlerin rekabet etmediği durumlarda karlarının arttığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek ABD'de mal taşıyan okyanus gemilerinde bunun gerçekleştiğini, salgın sırasında yabancı sermayeli bu şirketlerin fiyatları yüzde 1000'e kadar artırdığını, rekor karlar elde ettiğini ve bu şirketlere yönelik bir kısıtlama getirileceğini kaydetti.

“Yeni Kovid-19 varyantlarına hazırlanmalıyız”

ABD lideri iki yıldan fazla bir süredir Kovid-19 salgının insanların ve ülkenin her kararını etkilediğini ifade ederek “Kaydettiğimiz ilerleme ve sahip olduğumuz araçlar sayesinde, bu gece şunu söyleyebilirim, güvenli bir şekilde ilerliyoruz, daha da normale dönüyoruz.” dedi.

Biden, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir yönerge ile ülkenin birçok yerinde maske zorunluluğunu kaldırdığını hatırlatarak ileriki günlerde ABD’de daha fazla eyaletin bu noktaya geleceğini beklediğini dile getirdi.

ABD’nin yeni Kovid-19 varyantlarını tespit etme konusunda daha iyi hale geldiğini anlatan Biden, “Yeni varyantlara hazırlanmalıyız.” uyarısında bulundu.

Biden, yönetiminin aşı ve testlere daha fazla yatırım yapacağını ifade ederek Kongreye bunun için fon sağlaması çağrısında bulundu.

Seçimler ve oy kullanma hakları yasaları için Kongre üyelerine çağrı

ABD’deki en temel hakkın, oy kullanma ve sayma hakkı olduğunu belirten Biden, birçok eyaletin seçim yasalarını değiştirmesini eleştirdi ve ülkede oy kullanma ve oyların sayımının saldırı altında olduğunu iddia etti.

Biden, şöyle devam etti:

“Eyaletler birbiri ardına, yalnızca oylamayı bastırmak için değil, tüm seçimleri altüst etmek için yeni yasalar çıkardı. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu akşam. Senato'ya: Oy Kullanma Özgürlüğü Yasası'nı geçirme çağrısında bulunuyorum. John Lewis Oy Hakları Yasası'nı geçirin ve hazır başlamışken Amerikan halkının seçimlerimizi kimin finanse ettiğini bilmeleri için İfşa Yasası'nı çıkartın.”

2020 Başkanlık seçimlerinin oy kullanma süresi ve oyların sayımına ilişkin birçok tartışma çıkmış ve birçok eyaletteki seçim sonuçları yargıya taşınmıştı.

Biden ayrıca konuşmasında ABD’de ateşli silahların neden olduğu ölümlere de değinerek ön inceleme yapılmadan ruhsat verilmemesi ve uzun namlulu silahlar ile askeri şarjörlerin satışının kısıtlanması için Kongre’den düzenleme yapması istedi.

Biden, Ukrayna ile İran'ı karıştırdı

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi konuşmayı Jill Biden ile izledi

Biden'ın konuşmasını Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden'ın eşi Jill Biden'ın yanında izledi.

Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna ile dayanışma ile yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kurdelalar taktı.

Atanmış varis, ticaret bakanı oldu

Ayrıca ABD'de gelenek olduğu üzere Ticaret Bakanı Gina Raimondo "Designated Survivor (Atanmış Varis)" olarak atandı.

ABD'de başkanın Birliğin Durumu konuşmasını yapacağı gece kabineden 1 üye "Atanmış Varis" oluyor. Başkanlık sırasındaki kişilere ve başkana herhangi bir tehdit oluşması ve bu kişilerin iş yapamayacak hale düşmesi durumunda bu kişi başkan oluyor. Konuşma esnasında atanmış varis güvenli bir yerde tutuluyor.