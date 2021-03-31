Biden'ın köpeği 'Major', bir kişiyi daha ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'da bir kişiyi daha ısırdı. Aynı köpek, daha önce de bir görevliyi ısırmış ve Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilmişti.

Olay, pazartesi günü Beyaz Saray'ın güney bahçesinde meydana geldi.

CNN'deki habere göre, Biden'ın eşi Jill Biden'ın basın sekreteri Michael LaRosa, köpeğin bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdığını söyledi.

LaRosa, söz konusu kişinin muayene için Beyaz Saray Sağlık Birimi'ne (WHMU) götürüldüğünü ve sonrasında mesaisine devam ettiğini belirtti. Isırılan kişinin yara almadığı kaydedildi.

Ulusal Park Servisi, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

İlk vaka değil

3 yaşındaki Alman çoban köpeği, Biden çifti tarafından 2018 yılında sahiplenilmişti. Köpek, bu ayın başında yaşanan diğer bir ısırma olayından sonra Biden çiftinin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evlerine gönderilmiş ve 2 haftalık eğitimin ardından tekrar Beyaz Saray'a getirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 12:21