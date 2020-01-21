Birçok ülke elverişsiz hava şartları ile mücadele ediyor

ABD kar fırtınalarıyla mücadele ediyor.Birçok eyalette etkili olan fırtınalar günlük hayatı felç etti.
New York’ta yoğun kar yağışı, 15 aracın karıştığı kazaya yol açtı. 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik uzun süre aksadı.
Ohio eyaletinin Toledo şehrinde de bir ağacın devrilmesiyle yol kapandı.
Rusya’nın İrkutsk kentin de dondurucu soğuk nedeniyle bir binanın ısıtma sistemi bozuldu. Buz tutan binadaki 4 aile yaşam mücadelesi veriyor.
Kanada’da da kış sert geçiyor.Kar kalınlığının 76 santimetreye ulaştığı St. John’s şehrinde fırtına nedeniyle araçlar kara gömüldü.
Rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar çıktı. Yüzlerce ev elektriksiz kaldı.
Avustralya’da ise golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.
Victoria eyaletinin çeşitli bölgelerine yağan dolu, maddi hasara yol açtı.Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 08:29