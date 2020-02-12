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BM'den göçmen raporu: Son 10 haftadaki göçmen sayısı, 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesinde

BM'den göçmen raporu: Son 10 haftadaki göçmen sayısı, 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesinde
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Birleşmiş Milletler'den, Suriye'deki iç savaş sonucu meydana gelen göçmen krizini en derinden hisseden Türkiye'yi endişelendiren bir rapor geldi. BM raporunda son 10 hafta içinde zorunlu göçün savaşın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

BM'den iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

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