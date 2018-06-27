BM'DEN "KOKAİN" VE "AFYON" UYARISI



Birleşmiş Milletler (BM), küresel kokain ve afyon üretiminin tarihin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.



BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC), açıkladığı "2018 Dünya Uyuşturucu Raporu"nda, reçete zorunluluğu olan ilaçların sağlık nedenleri dışında kullanımının insan sağlığını tehdit eden en önemli unsur olduğunun altı çizildi.



Rapora göre, hayatında en az bir defa uyuşturucu kullananların sayısı 2015 yılı itibarıyla 250 milyonken, bu rakam 2016'da 275 milyon olarak tespit edildi. Bu rakamın dünyadaki 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 5,6'sına tekabül ettiği belirtildi.



2016'da dünya genelinde 31 milyon kişi, bağımlılık dahil uyuşturucu kullanımına bağlı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.



Raporda, 2016'da dünyada 192 milyon kişinin kenevir (esrar), 34 milyon kişinin olası zararları en yüksek olan uyuşturucu madde grubu arasında bulunan "opioid", yine 34 milyon kişinin amfetaminler ve reçeteli uyarıcılar, 21 milyon kişinin ekstazi, 19 milyon kişi opiatlar ve 18 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi yer alıyor.



Kenevir kullanımının son on yılda yüzde 16 ile ciddi bir artış gösterdiği, bu oranın dünya popülasyonunun artışıyla ayını düzeyde olduğuna işaret edildi.



KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA BAĞIMLI



Uyuşturucu kullanımının en erken 12-14 yaşlarında başladığına dikkat çekilen raporda, 18-25 yaş aralığının madde bağımlılığında doruk nokta olduğuna işaret edildi.



Gençlerin genel olarak kenevir kullanımını tercih ettiği belirtilirken özellikle iki gurubun kenevir kullanımında öne çıktığını, gelir seviyesi yüksek geçlerin geçe hayatı ve eğlence ortamlarında bu maddeye yöneldiği, bununla beraber sokak çocuklarının karşı karşıya kaldıkları güçlüklerin üstesinden gelmek için bu maddeye başvurdukları ifade edildi.



Toplam uyuşturucu kullananların yüzde 33'ünün kadınlar olduğu aktarılan raporda, kadınların erkeklere göre daha az uyuşturucu kullanmasına rağmen, bir kez uyuşturucuya başladıktan sonra erkeklerden daha bağımlı hale geldiklerine dikkat çekildi.