BM'den Mocha Kasırgası'nın etkilediği Myanmar için 333 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar'daki 1,6 milyon kişi için 333 milyon dolar acil yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, felaketten en çok etkilenen Arakan, Chin, Magway, Sagaing ve Kachin bölgelerindeki savunmasız insanlar için kullanılmak üzere yardım çağrısında bulunuldu.

Bu çağrı, 2023 Myanmar İnsani Müdahale Planı'ndan kasırgadan etkilenen bölgelerdeki mücadeleyi desteklemek için yönlendirilen 211 milyon dolar tutarındaki öncelikli faaliyetleri ve kasırgadan etkilenenlere yönelik destekler için 122 milyon doları içeriyor.

Toplam 333 milyon dolar tutarındaki çağrıyla desteklenmesi planlanan 1,6 milyon kişi arasında evlerini kaybedenler, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimi olmayanlar, gıda güvenliği olmayan veya yetersiz beslenenler, kamplarda yaşayan yerinden edilmiş kişiler ile kadınlar, çocuklar ve engelli insanlar yer alıyor.

BM Myanmar İnsani Yardım Koordinatörü Ramanathan Balakrishnan, kasırganın ülkenin en fakir bölgelerinden birinde yaşandığını, bu bölgelerde doğal felaket öncesinde de büyük ihtiyaçlar olduğunu belirtti.

Bölgede muson yağmurları öncesinde ihtiyaç sahibi kişilere yönelik genişletilmiş yardımları desteklemek için bağışçılara ihtiyaç olduğunu kaydeden Balakrishnan, "Eğer ek yardımların dağıtımı için kaynaklarımızı artıramazsak, kasırgadan etkilenenler uzun ve perişan bir muson dönemi geçirecek." ifadelerini kullandı

-Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta yaşanan Mocha Kasırgası, Bangladeş ve Myanmar'ın Bengal Körfezi kıyısındaki bölgeleri etkilemişti.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle Myanmar'ın batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmiş, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilenlerin sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, 10 binden fazla evin zarar gördüğü, elektrik ve internet erişiminin kesintiye uğradığı, su şebekelerinin zarar gördüğü, çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği öğrenilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.