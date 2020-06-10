BM, Geçiş kapıları konusunda aydınlatma beklendiğini açıkladı

Kıbrıs’taki Birleşmiş Miletler Barış Gücü, ara bölgeden geçişlerle ilgili Kıbrıs Türk tarafından aydınlatma beklendiğini açıkladı.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique konuyla ilgili açıklamasında, sağlıkla ilgili alınan her türlü önlemi desteklemelerine rağmen adanın her iki tarafındaki insanların yaşadıkları zorluklardan endişe duyduklarını belirtti.

Tarafların geçiş kapılarının açılmasının koordinasyonunda yakın çalışmasının bir gereklilik olduğuna işaret edilen açıklamada, BM Barış Gücü’nün bu konuda taraflara yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.