BM: Genel Sekreter, telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan belgelerde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de gözetlendiğine ilişkin "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, sızdırılan belgelerde, ABD'nin, Guterres'in telefon görüşmelerini dinlediğini ortaya koyan haberlere yanıt verdi.

Belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunun kesin olarak bilinmediğine dikkati çeken Dujarric, "İletişimimizi en güvenli şekilde yürütmek için almamız gereken önlemleri alırız. Ne tür önlemler aldığımızı ya da alacağımızı açık bir şekilde belirtmem tabii ki uygun olmaz. BM'nin iletişiminin dokunulmazlığına ilişkin bazı hukuki anlayışlar mevcut ve tüm üye ülkelerin bunlara saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in "özel ve kamuya açık" görüşmelerinde tutarlı olduğunu ve Ukrayna meselesinde tutumunun net olduğunu dile getirdi.