BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan "İslam'da kadın haklarının Taliban'a hatırlatılması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Müslüman ülkelere, İslam'da kadınların hakları olduğunu Taliban'a hatırlatmaları çağrısında bulundu.

Mohammed, Afganistan'a yaptığı 4 günlük ziyaretin ardından BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda gündemde BM ve İslam İşbirliği Teşkilatının, martta birçok ülkeyle birlikte Müslüman dünyasındaki kadınlara ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemesine dair bir teklif var ve bu, Afganistan meselelerinin yanı sıra bölge meselelerini de gündeme getirecektir" dedi.

Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Taliban'a İslam'da kadınların hakları olduğunu hatırlatmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Mohammed, “(Pakistan asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist) Malala (Yusufzay) Pakistan'da vurulmuştu. Yani bölgesel bir sorun var. İslam'da kadın hakları için de öne çıkması gereken bir bölge var" diye konuştu.

Mohammed, "İlgilenmemiz gereken şeylerin çoğu, Taliban'ı 13. yüzyıldan 21. yüzyıla nasıl taşıdığımızla alakalı ve bu, bir yolculuk" açıklamasında bulundu.

Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti 20 Ocak'ta, Taliban yönetimi ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve Afganistan'a yönelik insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması konularını ele almıştı.

Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Afgan kızları ve kadınlarının eğitim almalarına ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Mohammed, Afgan kadınlarının STK'lerde çalışmasının insani yardımları muhtaç ailelere ulaştırma adına önemli olduğunu vurgulamıştı.