BM Genel Sekreteri Guterres: “Tahıl sevkiyatı hızlandırılmalı”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna limanlarından yapılan tahıl ihracatının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Küresel gıda krizini önlemek için geçen yıl BM ile Türkiye arabuluculuğunda Ukrayna’dan tahıl ihracatının devamını sağlamak için varılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak.

Ancak BM, Ukrayna limanlarından yapılan tahıl ve gıda ihracatının son aylarda yavaşladığına dikkat çekiyor.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "gıda ihracatının Ekim 2022'deki 4,2 milyon metrik tonluk zirve seviyesinden mayıs ayında 1,3 milyon metrik tona gerileyerek anlaşmanın yürürlüğe girdiği geçen yıldan bu yana en düşük hacme ulaştığını" söyledi.

Haq yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter tarafları operasyonları hızlandırmaya çağırıyor ve 17 Temmuz'da yenilenmesi gereken bu hayati anlaşmanın devamını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya davet ediyor" dedi.

Farhan Haq ayrıca, Birleşmiş Milletler'in anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye "tamamen kararlı" olduğunu söyleyerek, "Bu, hem Ukrayna hem de Rusya’da yeni tahıl hasadının başladığı şu günlerde özellikle kritik önem taşıyor" dedi.

-Putin anlaşmadan çekilmeyi düşündüğünü söylemişti

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin geçen hafta, ülkesinin Ukrayna’nın tahıl ihracatına devam edebilmesini sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmeyi düşündüğünü söylemişti.

Rusya, anlaşmanın süresini uzatmak için kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Rusya'nın gıda ve gübre ihracatı yaptırımlara tabi olmasa da, Moskova ve önde gelen Rus tahıl ve gübre ihracatçılarına göre Batı'nın ödemeler, lojistik ve sigorta konularındaki kısıtlamaları sevkiyatların önünde engel teşkil ediyor.

Bu arada Rus devlet ajansı TASS, BM’nin Rusya'nın bazı temel şikayetlerini ele almak için hiçbir şey yapamayacağını teyit ettiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tarım üreticilerinden ikisi ve buğday, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı ihracatında önemli rol oynuyorlar.