BM Gıda ve Tarım Örgütünden Dünya Gıda Günü'nde su için eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, su kıtlığının, küresel çapta yanıt verilmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından FAO'da, 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri "Su hayattır, su gıdadır; Kimseyi geride bırakma" temasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında düzenlenen törende bir konuşma yapan (FAO) Genel Direktörü Çü, suyun, yaşamın ve gıdanın temeli olduğunu vurgularken, buna karşın birçok küçük çiftçinin, yerli halkların, göçmenlerin de olduğu dünya nüfusunun 3'te 1'inin içme suyuna erişimden yoksun olduğuna dikkati çekti.

Çü, "İklim krizi, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve ekonomik kalkınma, elimizdeki su kaynakları üzerinde sürekli baskı yaratıyor" dedi.

Dünyada mevcut suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını, bu nedenle tarım ve gıda sistemlerini dönüştürmek gerektiğini ifade eden Çü, herkese suyu daha sorumlu bir şekilde tüketme çağrısı yaptı.