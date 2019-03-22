BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

İsrail askerlerinin, Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı 23 oyla kabul edildi.

Perşembe günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan tasarının, 8 hayır oyuna karşı 23 evetle kabul edildiği açıklandı. 15 ülkenin ise çekimser oy kullandığı belirtildi.

Hayır oyu kullanan ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Fiji, Macaristan ve Ukrayna bulunuyor.

İsrail, 26 ülkeye tasarı lehine oy kullanmama çağrısı yapmıştı

İsrail, 26 ülkeye, askerlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup göndererek, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulunmuştu.

Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA