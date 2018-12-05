BM: Kaşıkçı cinayeti hakkında uluslararası soruşturma lazım

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cemal Kaşıkçı'nın 'feci şekilde' öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğu açıklamasını yaptı.

Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'de CIA Direktörü Gina Haspel'den brifing alan senatörler Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucunu çıkardıklarını belirtirken, bir çıkış da BM'den geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, basın toplantısında bir soru üzerine, Suudi istihbaratı kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'feci şekilde' öldürüldüğünü ifade etti.

Eski Şili Devlet Başkanı olan BM yetkilisi, bunun sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturmaya 'gerçekten' ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bachelet, ekim ayında da Riyad'dan Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığını kaldırmasını ve cesedin yerini açıklamasını talep etmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin son açıklamasının öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve MbS'nin eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında yakalama kararı çıkardığı haberi geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Suudi yetkiliyi 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmekle' itham etti.

Kaşıkçı soruşturması sürecinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan uluslararası soruşturma çağrısı gelmişti. Ancak 19 Kasım'da Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kaşıkçı cinayetini de ele aldığı görüşmede uluslararası soruşturma talebinde bulunmamıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmenin ardından "Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık. Oysa uluslararası soruşturma için Genel Sekreter'in yetkilendirilmeye ihtiyacı var" açıklamasını yapmıştı.