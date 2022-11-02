BM tahıl yüklü gemilerin yarın yola çıkmasını bekliyor

Tahıl anlaşmasının geleceği belirsizliğini korurken, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Abdulla tahıl yüklü gemilerin Ukrayna’dan yarın yola çıkmasını beklediklerini söyledi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrasında anlaşmanın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Abdulla Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve kimyasal ihraç edilmesini öngören tahıl koridoru anlaşmasının yeniden eskisi gibi işlemesini beklediğini söyledi.

Abdulla, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna'dan tahıl ve gıda ihracatının devam etmesi gerekiyor. 2 Kasım'da #BlackSeaGrainInitiative çerçevesinde gemi hareketliliği planlanmamakla birlikte yüklü gemilerin perşembe günü denize açılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

-Zelenskiy'den uzun vadeli koruma talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, tahıl koridorunu kullanan gemilerin uzun vadeli korunması talebinde bulundu. Zelenskiy paylaştığı video mesajda, dünyanın, Rusya'nın tahıl koridorundaki geçişleri engellemeye yönelik her türlü girişimine kararlı biçimde tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Burada milyonlarca insanın yaşamı söz konusu" diyerek özellikle yoksul ülkelerin yaşayabileceği sıkıntılara dikkat çekti.

-Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin yollarına devam ettiğini söyleyerek, "Türk bandralı gemilerin çıkışında bir sorun yaşanmıyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesine değinen Akar, tahıl sevkiyatının durması halinde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti:

"Eğer bu şekilde kalır, tahıl nakliyesi durursa gelişmekte olan ülkelerde ciddi açlık sıkıntısı, buna bağlı olarak fiyatların artması ve siyasi istikrarın bozulmasına kadar olayların evrilebileceğini hepimiz görüyoruz. Mutabakatın imzalanmasından hemen sonra tahıl fiyatlarında ciddi düşüş ve rahatlama oldu. Bunun bu şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Bu konuda, Türkiye olarak bize düşen ne görev varsa bunları bugüne kadar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen Akar, "Bugün, yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu faaliyetlerin aksamaması, herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verilmemesi ve tekraren başa dönülmemesi gerektiğini muhataplarımıza hatırlattık. Bu yönde ilerlemeler devam ediyor. Biz bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz" dedi.

Rusya geçen hafta sonunda tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, çekilmeye gerekçe olarak Kırım'daki Rus gemilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmesini göstermişti. Rusya bu saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.