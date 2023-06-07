BM’den Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, "Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık." dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Bölgeden gelen görüntülerin “korkunç” olduğuna dikkati çeken Guterres, BM'nin Kahovka Barajı'nın yıkılmasına yol açan duruma ilişkin bağımsız bilgiye erişimi olmadığına işaret etti.

Guterres, saldırılar sonucunda sel, toplu tahliyeler, çevre yıkımı ve yeni ekilmiş ekinlerin yok edildiğinin görüldüğünü belirterek, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik tehdidin de arttığını dile getirdi.

En az 16 bin kişinin evini kaybettiğini ve binlerce kişinin temiz su ulaşımının tehlikeye atıldığını aktaran Guterres, BM ile insani yardım ortaklarının destek vermeye çalıştığını ifade etti.

Guterres, "Bugün meydana gelen trajedi, savaşın insanlar üzerindeki korkunç etkisinin bir diğer örneğini teşkil ediyor." diye konuştu.

Sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayan Guterres, hesap verilebilirlik ve uluslararası insancıl hukuka saygının sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, "Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık." ifadesini kullandı.

-Uluslararası Göç Örgütü: Kahovka Barajı'na yönelik saldırı binlerce hayatı riske attı

Öte yandan BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın zarar gördüğü saldırının binlerce kişinin hayatını riske attığını ve ciddi çevresel zarara neden olduğunu belirtti.

IOM, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bu sabah bombalanarak zarar görmesi ve bölgede sele neden olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Herson Bölgesi'ndeki Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçları karşıladığına yer verilirken, bu hayati altyapının ciddi zarar gördüğü ve bir çevre felaketi yaşandığı kaydedildi.

IOM'un tahliye edilen insanların bulunduğu bölgelere temiz su tedarik ettiği vurgulanan açıklamada, gelecek haftalarda hangi ek desteğe ihtiyaç duyulabileceğini değerlendirmek için Ukrayna hükümeti ile çalışıldığına da işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Vitorino, "Bu saldırı binlerce kişinin hayatını riske attı ve ciddi çevresel zarara neden oldu. Halihazırda bir yıldan fazladır süren savaşın insani sonuçlarıyla uğraşan Ukrayna'daki müdahale kapasitesi üzerinde de ciddi baskıya yol açtı." ifadelerini kullandı.

Kamu altyapısının asla hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Vitorino, orada yaşayan sivillerin sel bölgesinde yaşamanın yanı sıra temiz su ve enerji kaynakları kıtlığıyla da karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Vitorino, "Savaşın yol açtığı yıkıma ve ortaya çıkan zorluklara rağmen, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasına yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- Kahovka Barajı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı almıştı.