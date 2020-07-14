Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı

ÖNCE ÇİĞ ETLE HAZIRLANAN "ŞAŞİMİ" YEDİ
The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.
Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.
SOL BADEMCİĞİNDEN 38 MİLİMETRE UZUNLUĞUNDA İPLİK KURTU ÇIKARILDI
Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.
VAKALAR ARTIYOR
Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.