Botsvana fil avlama yasağını kaldırdı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da fil sayısının artması üzerine ülkedeki av yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 130 bin filin bulunduğu Botsvana'da, fillerin tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 5 yıl önce yürürlüğe giren av yasağı kaldırıldı.

Botsvana hükümetinin yasağın kaldırılmasıyla ilgili yerel yetkililer, sivil toplum kuruluşları ve turizm operatörleri ile görüştüğü aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ise ülkedeki fillerin bitkileri yağmaladığını, su kaynaklarına zarar verdiğini ve insanların ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Botsvana'da 2014'te yürürlüğe giren fil av yasağının kaldırılması için Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yakın zamanda Victoria Gölü'ndeki Kavango-Zambezi Sınır Ötesi Koruma Alanı'na (KAZA-TFCA) rapor sunmuştu. Botsvana'nın bu girişimi tepkiyle karşılanmıştı.